عبد الرؤوف يضع اللمسات الأخيرة.. والزمالك في كامل الجاهزية لموقعة بيراميدز

يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الختامية على اللاعبين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت مصر، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق إلى ملعب ستاد آل نهيان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.