أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
رياضة

عبد الرؤوف يضع اللمسات الأخيرة.. والزمالك في كامل الجاهزية لموقعة بيراميدز

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الختامية على اللاعبين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت مصر، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق إلى ملعب ستاد آل نهيان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك نادي الزمالك أحمد عبدالرؤوف بيراميدز كأس السوبر المصري

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الفنان أحمد فهيم

أحمد فهيم: أستكمل تصوير مسلسل الكينج لعرضه في رمضان 2026 | خاص

ورد وشوكولاتة

جمال العدل: سنقدم أجزاء عديدة من "ورد وشوكولاتة" بقصص مختلفة| خاص

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته بمسلسل قصر الباشا

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

