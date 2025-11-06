رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي

فجَرَ غانم سلطان نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن نجله أحمد ، الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال غانم سلطان في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:



محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تربطني به علاقة مميزة منذ أن كنا لاعبين بصفوف القطبين ، وما زالت العلاقة بيننا قائمة حتى الآن ، وجميع نجوم الأهلي والزمالك من جيلنا ، مثل فاروق جعفر ، حلمي طولان ، ومحمود سعد ، وغيرهم.

وأضاف: محمود الخطيب تواصل معي من قبل ، حينما كان نائباً لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وذلك بشأن انتقال نجلي أحمد لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء ، وذلك بعد ترشيح من حسام البدري المدير الفني للأحمر في ذلك الوقت ، والذي تحدث بشكل مباشر مع اللاعب ، لكنني أبلغت الخطيب بالرفض ، نظراً لارتباطنا الشديد بنادي الزمالك ، وكان من الغير منطقي أن يلعب أحمد غانم بصفوف الأهلي.