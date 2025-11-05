الأهلي يُوجّه الشكر للنادي المصري في خطاب رسمي

وجه النادي الأهلي خطاب شكر إلى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تقديرًا لتهنئته بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في خطابه اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين، مشيرًا إلى أن روح التعاون والاحترام المتبادل بين جميع المؤسسات الرياضية المصرية تظل دائمًا هي الأساس في دعم وتطوير الرياضة المصرية.

وختم الأهلي خطابه بتمنياته للنادي المصري بمزيد من النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة لرفع راية الرياضة المصرية.

وجاء التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كالتالي: ياسين منصور نائبًا للرئيس، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، بينما فاز بعضوية تحت السن كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام.