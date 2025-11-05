قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الرؤوف: جاهزون للسوبر ولا نخشى بيراميدز

احمد عبد الرؤوف
احمد عبد الرؤوف
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن فخره وسعادته بالتواجد في دولة الإمارات، مؤكدًا على احترامه لفريق بيراميدز قبل مواجهته غدًا في السوبر المحلي، لاسيما وأنه فريق كبير.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري:" جمهور الزمالك دائمًا يقف خلف الفريق، ومن يقف خلفه الجمهور لا يعرف الخوف، والفريق استعد بجدية لهذه المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على اللقب".

 وأضاف عبد الرؤوف: “الزمالك يعيش ظروف صعبة وهذا أمر واقع ولكننا سنستغل ذلك من أجل إسعاد الجماهير، وعلى مستوى الفريق نحن لا نشعر بأي أزمات، وهدفنا التتويج بالبطولة".

وتابع: “أنا لاعب ومشجع ومدرب لنادي الزمالك وأعمل على إسعاد جماهيرنا، والمهمة في هذا التوقيت صعبة فنيًا، لكني لا أشعر بالخوف.

وواصل : “عملت كمدير فني لفرق أقل من مستوى الزمالك، وإدارة فريق كبير تمنحك قوة ولا أشعر بخوف أو قلق”. 

وتحدث عبد الرؤوف عن اختيار قائمة الفريق قائلًا:" عندما بدأت عملي مع الجهاز الفني كانت القائمة محددة من قبل، ولم يتم إجراء أي تعديل عليها بسبب ظروف التأشيرات والسفر".

وواصل المدير الفني قائلاً :" أعمل مع الفريق منذ أسبوع و بديل خوان بيزيرا سيتحدد في المباراة، وأثق في جميع اللاعبين".

وأضاف:"  كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود، ونحترم بيراميدز ولكننا نتعامل بمكانة نادي الزمالك”. 

وأشار إلى أن الله اختاره لقيادة الزمالك، معربًا عن فخره بهذا الشرف حتى لو لمدة 24 ساعة فقط.

و أضاف أن غياب البرازيلي بيزيرا عن اللقاء مؤثر، ولكن الفريق جاهز لتعويض غياب أي لاعب في ظل المنافسة على كل البطولات. 

وأشار إلى أن الفوز على طلائع الجيش قبل السوبر كان مهمًا، لكن البطولات الأخرى مثل السوبر لها تعامل مختلف مع ضغط المباريات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترام بيراميدز ولاعبه فيستون ماييلي وجميع اللاعبين، وشدد على أن الزمالك جاهزًا للمنافسة على اللقب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

الزمالك بيراميدز السوبر المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

ترشيحاتنا

مسلسل الكينج

رمضان 2026.. محمد صلاح العزب يعلن بدء تصوير "الكينج" بطولة محمد عادل إمام

جوري بكر

جوري بكر تكشف عن تعرضها لإصابة واحتياجها لـ4 غرز: “الحمد لله عدت على خير”

مراد مكرم

مراد مكرم يطالب باستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية لمعبد دندرة

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد