الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس.

وشهد المران حضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على تنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، ورغبة قوية في الظهور بأفضل صورة قبل مواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.