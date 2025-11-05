الأهلي يحسم اتفاقه مع المغربي فؤاد الزهواني لدعم الجبهة اليسرى في يناير

كشف موقع شوف سبورت المغربي أن النادي الأهلي المصري أنهى اتفاقه مع اللاعب فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر لفريق اتحاد تواركة المغربي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

وبحسب الموقع ذاته، فإن الأهلي قدم عرضًا مغريًا للاعب البالغ من العمر 25 عامًا، وقطع شوطًا كبيرًا في ترتيبات الصفقة، ليكون الزهواني قريبًا من الظهور بقميص القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى.

ويأتي اهتمام الأهلي بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد في ظل معاناة الفريق من نقص واضح في هذا المركز، حيث يعتمد الجهاز الفني حاليًا على محمد شكري فقط، إلى جانب توظيف أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط في هذا المركز عند الحاجة.

ورغم الأنباء المتداولة حول اقتراب الصفقة من الحسم، فإن عبد المولى الخنفري، المدير الإداري لنادي اتحاد تواركة المغربي، صرّح لموقع الوطن سبورت قائلًا: «بخصوص اللاعب فؤاد الزهواني، هناك مفاوضات مع عدة أندية أبدت اهتمامها بضمه، لكن ما دامت المفاوضات جارية ولم تُحسم بعد، فليس بإمكاننا الإفصاح عن الأطراف أو التفاصيل في الوقت الحالي».

ويُعد الزهواني من أبرز الأظهرة في الدوري المغربي خلال الموسمين الأخيرين، ويمتاز بقدرات دفاعية قوية وسرعة في التحول الهجومي، ما يجعله إضافة متوقعة لتشكيلة الأهلي في حال إتمام الصفقة رسميًا.