حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عالمية، حقيقة الأنباء التي ربطت المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، بالعودة إلى العمل مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وكان كلوب قد رحل عن ليفربول في نهاية الموسم قبل الماضي، بعد مسيرة تاريخية مع الفريق، ليتولى الهولندي آرني سلوت المهمة خلفًا له، ويقود الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الساعات الأخيرة، ترددت أنباء حول إمكانية تولي يورجن كلوب تدريب نادي ليدز يونايتد، إلا أن موقع TEAM TALK البريطاني نفى صحة هذه التقارير تمامًا، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت التقارير أن سبب انتشار تلك التكهنات يعود إلى وجود علاقة بين نادي ليدز ومنظومة ريد بول لكرة القدم، التي يعمل ضمنها كلوب منذ بداية عام 2025.

وكان المدرب الألماني قد صرّح في أكثر من مناسبة بأنه لن يتولى تدريب أي نادٍ إنجليزي آخر غير ليفربول، مؤكدًا أن رحلته في البريميرليج اكتملت بشكل مثالي مع الريدز.

يُذكر أن نادي ليدز يونايتد يمر بفترة صعبة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، وسط تراجع في النتائج والأداء.