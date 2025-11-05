«رجال يد الأهلي» يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي السوبر المصري

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة السوبر المصري، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي، الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الشوط الأول تأخر الفريق بنتيجة 15-13، ليعود في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 29-22.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين، خلال مجريات المباراة.

ويلتقي «رجال يد الأهلي» مع سموحة في نهائي البطولة التي تقام بالإمارات يوم ١٢ نوفمبر الجاري.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد توج مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي أقيمت في دولة المغرب.