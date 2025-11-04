فيريرا يتمسك بكامل مستحقاته.. ويجمد شكواه للفيفا انتظارا لاتفاق نهائي مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك ، ما زال متواجدًا في القاهرة حتى الآن، بسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تسوية مستحقاته المالية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الجلسة الأخيرة التي عُقدت مع المدرب لم تنتهِ إلى اتفاق، بعد رفض فيريرا العرض الأول المُقدم من الزمالك، والذي تضمن تنازل المدرب عن خمسة أشهر من راتبه.

وأكد أن فيريرا ينتظر تحديد موعد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة لاستكمال مفاوضات التسوية، مشيرًا إلى أن المدرب قرر تأجيل اتخاذ أي خطوات تصعيدية أو اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحين انتهاء المفاوضات بشكل رسمي.