المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات

ميدو
ميدو

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار، أن يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، كان له دور في أزمة تمرد بعض لاعبي الفريق على خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وقال ميدو إن فيريرا ساعد اللاعبين على اتخاذ موقف بعدم النزول إلى أرضية الملعب، قبل أن يتدخل أحد نجوم الفريق وينهي الموقف قائلا له: “الكلام ده مينفعش يحصل في نادي الزمالك”.

وأوضح ميدو أن ما حدث أمر مؤسف، مشيرا إلى أن الزمالك نادٍ كبير وتاريخه لا يسمح بمثل هذه التصرفات سواء من مدرب أو لاعب.

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

