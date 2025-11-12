ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار، أن يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، كان له دور في أزمة تمرد بعض لاعبي الفريق على خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وقال ميدو إن فيريرا ساعد اللاعبين على اتخاذ موقف بعدم النزول إلى أرضية الملعب، قبل أن يتدخل أحد نجوم الفريق وينهي الموقف قائلا له: “الكلام ده مينفعش يحصل في نادي الزمالك”.

وأوضح ميدو أن ما حدث أمر مؤسف، مشيرا إلى أن الزمالك نادٍ كبير وتاريخه لا يسمح بمثل هذه التصرفات سواء من مدرب أو لاعب.