ميدو: حسام عبدالمجيد ملتزم مع الزمالك ومحمد السيد يماطل

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تفاصيل جديدة بشأن تحركات نادي الأهلي للتعاقد مع مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد، ورد فعل اللاعب على هذه المفاوضات، بالإضافة إلى آخر تطورات ملف تجديد عقد اللاعب محمد السيد.



وقال ميدو خلال حديثه في برنامجه إن الأهلي أبدى رغبة واضحة في ضم حسام عبدالمجيد، إلا أن اللاعب ما زال ملتزماً بعقده مع الزمالك ولم يُبدِ أي نية للرحيل. ووجّه ميدو نصيحة لعبدالمجيد قائلاً:"لو قررت الرحيل ستكون تسلك الطريق الخطأ، لأنك أحد أبناء الزمالك، ومن الطبيعي أن تواصل مسيرتك داخل النادي."



وتحدث ميدو أيضاً عن ملف تجديد عقد محمد السيد، موضحاً أن اللاعب ووالده يماطلان منذ بداية المفاوضات، قائلاً:"محمد السيد يماطل منذ اللحظة الأولى في التجديد، ووالده يسير على نفس نهج زيزو ووالده، لكنه اختفى بعدما أخبرته أنني متواجد في مكة لأداء العمرة من أجل إنهاء توقيع عقود التجديد."



وأشار ميدو إلى أن الزمالك يواجه حالياً بعض الصعوبات في حسم ملفات التجديد، في وقت يحاول فيه الأهلي استغلال الموقف للتفاوض مع بعض اللاعبين البارزين في القلعة البيضاء.