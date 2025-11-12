إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»

علّق الإعلامي محمد شبانة على قرار نادي الزمالك بتقديم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، بسبب عدم مصافحته هشام نصر، نائب رئيس القلعة البيضاء، عقب مباراة السوبر المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC، إن قصة عدم مصافحة زيزو لهشام نصر تم تفسيرها بأشكال مختلفة، مؤكدًا أن الزمالك قدّم شكوى ضد اللاعب دون مبرر واضح، مشيرًا إلى أن البعض وصل إلى حد المطالبة بشطب زيزو من سجلات الكرة، وهو أمر غير منطقي.

وأوضح شبانة أن لاعب الزمالك السابق بيزيرا صعد من قبل إلى المنصة ولم يصافح المسؤولين، ولم تُتخذ ضده أي عقوبة، متسائلًا: "هل كل من لا يصافح شخصًا يُحال إلى لجنة الانضباط؟". وأشار إلى أن زيزو عقب المباراة حرص على مصافحة بعض لاعبي الزمالك ومواساة الجهاز الفني وزملائه القدامى.

وأكد شبانة أن الخلاف بين زيزو وهشام نصر خلاف شخصي بحت، مضيفًا أن زيزو قال للمقربين منه إنه كان سيصافح أي شخص في مجلس إدارة الزمالك إلا هشام نصر تحديدًا.

وأوضح أن الواقعة لا تعبر عن سوء أخلاق ولن يتم معاقبة اللاعب، مضيفًا: "صحيح أنني لُمت زيزو على الموقف، لكن الأمر لا يستحق شكوى للجنة الانضباط".

كما انتقد شبانة جماهير الزمالك التي تجاوزت في حق اللاعب، مؤكدًا أن هذا السلوك يجب ألا يُقبل في الملاعب، وقال: "زوجة زيزو ووالدته لا علاقة لهما بأي أمر، والهجوم عليهما غير مقبول تمامًا".

ووجّه شبانة رسالة لهشام نصر قال فيها: "لو عايز الانضباط يشتغل، شوف مشاكلك الحقيقية.. شوف جون إدوارد والصفقات الضعيفة اللي جت ونتائج الفريق، وده بشهادة شيكابالا وحازم إمام".

كما تساءل شبانة عن غياب حسين لبيب عن المشهد داخل الزمالك، مؤكدًا أن النادي يحتاج إلى إعادة بناء حقيقية واختيار لاعبين يملكون شخصية قوية مثل لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن: "الزمالك يصرف أكثر من الأهلي في الصفقات، لكنه لا يجيد الاختيار ولا التوظيف".