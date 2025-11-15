فيريرا يغادر القاهرة بعد فشل مفاوضات الحصول على مستحقاته من الزمالك

غادر المدير الفني البلجيكي السابق لنادي الزمالك يانيك فيريرا القاهرة، عقب تعثر المفاوضات مع إدارة النادي بشأن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، خاصة بعدما طالب المدرب بالحصول على قيمة عقده كاملة دون أي خصومات.

وكشف مصدر مقرب من المدرب البلجيكي أن فيريرا أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، حذر خلاله من اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال عدم تسوية مستحقاته المالية بشكل كامل.

وأوضح المصدر أن فيريرا منح إدارة الزمالك مهلة لمدة 10 أيام للرد على الخطاب وإرسال مستحقاته، مؤكدًا أن المهلة بدأت بالفعل منذ صباح اليوم السبت، وأن المدرب سيبدأ إجراءات تصعيدية فور انتهائها دون استجابة.

وأشار إلى أن فيريرا كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 55 ألف دولار شامل جهازه المعاون، وقد حصل خلال فترة عمله على ما يقرب من أربعة أشهر من مستحقاته.

وبعد فسخ التعاقد من جانب نادي الزمالك، يحق للمدرب الحصول على رواتب ثمانية أشهر متبقية من عقده، بإجمالي يصل إلى 440 ألف دولار.