أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي
وزير الاستثمار: التضخم في مصر تراجع لـ12% ونستهدف 7% العام المقبل
وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا

رباب الهواري

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم المقام بالمغرب، بعد فوزه المستحق على نظيره الإسباني بنتيجة 31 – 28 في مباراة قوية شهدت أداءً بطوليًا من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا التأهل يعكس مدى تطور منظومة كرة اليد المصرية التي أصبحت نموذجًا للنجاح على المستويين القاري والعالمي، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنتخبات المراحل السنية المختلفة ضمن استراتيجية إعداد الأجيال القادمة من الأبطال.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة اليد في تنفيذ برامج إعداد متميزة للناشئين، أثمرت عن تواجد مصر في المراحل النهائية من بطولات العالم بصفة مستمرة، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة الرياضة كأحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر.

وأكد أشرف صبحي أن الوزارة تتابع عن قرب أداء المنتخب وتوفر كل سبل الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن ما يحققه الناشئون اليوم هو امتداد لمسيرة التفوق التي تسطرها الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، ومؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الأبطال على اعتلاء منصة التتويج ورفع علم مصر عاليًا في نهائي المونديال.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للمباراة النهائية بروح قتالية عالية، حيث يسعى اللاعبون والجهاز الفني إلى تحقيق اللقب العالمي وإسعاد الجماهير المصرية التي تتابع البطولة بكل فخر واعتزاز.

منتخب كرة اليد كرة اليد اخبار الرياضة كأس العالم لكرة اليد

