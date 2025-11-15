حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح

نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وجود أي نقص في حقن الأنسولين، مؤكدًا أن مصر بها ثلاث شركات محلية لإنتاج الانسولين، وأن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بشكل كامل دون أي عجز.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأنسولين يكفي لمدة أربعة أشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين المخزون الدوائي للدولة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لبعض الأصناف الدوائية الأخرى يصل إلى ستة أشهر، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل يومي المخزون وتدفق الإنتاج لضمان عدم حدوث أي نقص في الأدوية الأساسية.