قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الأرصاد تحذر سكان القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من ظاهرة جوية صباح غدٍ
أنا مش شبه أهلي.. أسماء جلال: أنا بحب اسم سوسو مش سم سم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 15-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
آية التيجي

أصبحت عادة الإفراط في تناول الطعام من أكثر السلوكيات انتشارًا في العصر الحديث، خاصة مع توفر الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. 

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

وتشير دراسة حديثة، إلى أن الأكل الزائد لا يسبب زيادة الوزن فقط، بل يرتبط بمجموعة من الأمراض الخطيرة التي قد تؤثر على صحة القلب والدماغ والكبد والجهاز الهضمي.

وكشف موقع مايو كلينك، وهيلث لاين عن أبرز المشكلات الصحية للإفراط في تناول الطعام، والتي حذر منها خبراء عالميون، وتشمل :

- السمنة المفرطة:

تُعد النتيجة الأكثر شيوعًا لتناول الطعام بكميات كبيرة، فتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

- السكري من النوع الثاني:

الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات يرفع مستويات الجلوكوز، ويؤدي ذلك إلى مقاومة الإنسولين وتطور مرض السكري.

ـ أمراض القلب وتصلب الشرايين:

زيادة الدهون المتراكمة تؤثر على صحة الأوعية الدموية تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وزيادة احتمالات الجلطات.

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

- الكبد الدهني:

تناول الأطعمة الدسمة بكثرة يسبب تراكم الدهون على الكبد, وقد يتطور إلى التهاب أو تليف في الحالات المتقدمة.

- ارتفاع ضغط الدم:

زيادة الوزن تضع عبئًا إضافيًا على القلب، وقد تؤدي إلى ضغط مرتفع ومضاعفات طويلة المدى.

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

- الاكتئاب واضطرابات المزاج:

ربطت الدراسات بين الأكل الزائد وتغيرات في هرمونات الدماغ، وينتج عنه شعور بالذنب وتوتر قد يتحول لاكتئاب.

- ارتجاع المريء وحرقة المعدة:

امتلاء المعدة المفرط يسبب صعود الأحماض إلى المريء، ويتحول إلى ارتجاع مزمن إذا استمرت العادة.

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

- مشاكل الجهاز الهضمي:

الانتفاخ، الإمساك، وعسر الهضم نتيجة إرهاق الجهاز الهضمي، وقد يسبب اضطرابات معوية أكثر خطورة لاحقًا.

- اضطرابات النوم:

تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم يؤثر على جودة النوم، ويزيد خطر انقطاع النفس الليلي والأرق.
- نقص العناصر الغذائية وهشاشة العظام:

الاعتماد على أطعمة غير صحية يؤدي لحرمان الجسم من الفيتامينات والمعادن.

يرتفع معه خطر هشاشة العظام وضعف المناعة.

الإفراط في تناول الطعام مخاطر الأكل الزائد أمراض السمنة الكبد الدهني السكري من النوع الثاني أمراض القلب ارتفاع الضغط مشاكل الهضم مخاطر الطعام غير الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

محمد صبري

أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك بـ"الواسطة".. وهذه وصيته لنا

محمد صبري

ماذا قال المالي إسماعيل كوليبالي نجم الزمالك السابق عن وفاة محمد صبري؟

محمد صبري

أحمد رمزي: محمد صبري كان متواضع..وهذا وقت التكاتف مع أسرته

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد