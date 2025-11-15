أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

أصبحت عادة الإفراط في تناول الطعام من أكثر السلوكيات انتشارًا في العصر الحديث، خاصة مع توفر الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

وتشير دراسة حديثة، إلى أن الأكل الزائد لا يسبب زيادة الوزن فقط، بل يرتبط بمجموعة من الأمراض الخطيرة التي قد تؤثر على صحة القلب والدماغ والكبد والجهاز الهضمي.

وكشف موقع مايو كلينك، وهيلث لاين عن أبرز المشكلات الصحية للإفراط في تناول الطعام، والتي حذر منها خبراء عالميون، وتشمل :

- السمنة المفرطة:

تُعد النتيجة الأكثر شيوعًا لتناول الطعام بكميات كبيرة، فتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

- السكري من النوع الثاني:

الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات يرفع مستويات الجلوكوز، ويؤدي ذلك إلى مقاومة الإنسولين وتطور مرض السكري.

ـ أمراض القلب وتصلب الشرايين:

زيادة الدهون المتراكمة تؤثر على صحة الأوعية الدموية تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وزيادة احتمالات الجلطات.

- الكبد الدهني:

تناول الأطعمة الدسمة بكثرة يسبب تراكم الدهون على الكبد, وقد يتطور إلى التهاب أو تليف في الحالات المتقدمة.

- ارتفاع ضغط الدم:

زيادة الوزن تضع عبئًا إضافيًا على القلب، وقد تؤدي إلى ضغط مرتفع ومضاعفات طويلة المدى.

- الاكتئاب واضطرابات المزاج:

ربطت الدراسات بين الأكل الزائد وتغيرات في هرمونات الدماغ، وينتج عنه شعور بالذنب وتوتر قد يتحول لاكتئاب.

- ارتجاع المريء وحرقة المعدة:

امتلاء المعدة المفرط يسبب صعود الأحماض إلى المريء، ويتحول إلى ارتجاع مزمن إذا استمرت العادة.

- مشاكل الجهاز الهضمي:

الانتفاخ، الإمساك، وعسر الهضم نتيجة إرهاق الجهاز الهضمي، وقد يسبب اضطرابات معوية أكثر خطورة لاحقًا.

- اضطرابات النوم:

تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم يؤثر على جودة النوم، ويزيد خطر انقطاع النفس الليلي والأرق.

- نقص العناصر الغذائية وهشاشة العظام:

الاعتماد على أطعمة غير صحية يؤدي لحرمان الجسم من الفيتامينات والمعادن.

يرتفع معه خطر هشاشة العظام وضعف المناعة.