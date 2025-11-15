جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن نادي جايس السويدي أبدى مرونة كبيرة في ملف رحيل مهاجمه إبراهيما ديباتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد دخول الأهلي في مفاوضات جادة لضم اللاعب.

تخفيض شروطه

وبحسب المصدر الذي أكد عبر برنامج ستاد المحور، فقد قام النادي السويدي بتخفيض شروطه المالية الخاصة ببيع ديباتي إلى ما يقرب من 2 مليون دولار، بعدما كان قد وضع في وقت سابق مطالب أعلى بكثير، قبل أن يعيد تقييم موقفه بعد اهتمام الأهلي.

استمرار المفاوضات

وأكد المصدر أن إدارة التعاقدات في الأهلي تتابع المفاوضات عن قرب، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب بقدرات اللاعب، خاصة في مركز المهاجم الصريح الذي يسعى النادي لتدعيمه خلال يناير.

وينتظر الأهلي حسم التفاصيل النهائية خلال الأيام المقبلة، سواء فيما يخص الاتفاق مع النادي السويدي أو مع اللاعب نفسه بشأن راتبه ومدة التعاقد، خاصة أن ديباتي كان قد طلب سابقًا راتبًا مرتفعًا مقابل الموافقة على الانتقال.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات أكبر في الملف، مع رغبة الأهلي في إنهاء صفقاته الشتوية مبكرًا استعدادًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا وباقي بطولات الموسم.