مصدر في الأهلي ينفي رحيل أفشة إلى الدوري الليبي

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن رحيل لاعب الفريق محمد مجدي “أفشة” إلى أحد أندية الدوري الليبي، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن غير صحيح تمامًا.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مصدر في الأهلي: الحديث عن رحيل أفشة إلى الدوري الليبي غير صحيح.. والنادي لم يتلقى أي عروض رسمية بشأن اللاعب حتى الآن".

مواجهة الأهلي لـ المصرية للاتصالات



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره، المصرية للاتصالات في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، وذلك وفقًا للقرعة التي أُجريت مراسمها اليوم بحضور مندوبي الأندية المشاركة في البطولة.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات لملاقاة الفائز من فاركو وتليفونات بني سويف في دور ال١٦ للبطولة

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.

كان الأهلي قد حصل على راحة خمسة أيام بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.