موجة أمطار تضرب هذه المحافظات غدا .. اعرف حالة الطقس
رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك
بناء وتجديد .. أحمد موسى: الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
رياضة

مصدر في الأهلي ينفي رحيل أفشة إلى الدوري الليبي

افشة
افشة
يارا أمين

نفى  مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن رحيل لاعب الفريق محمد مجدي “أفشة” إلى أحد أندية الدوري الليبي، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن غير صحيح تمامًا.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مصدر في الأهلي: الحديث عن رحيل أفشة إلى الدوري الليبي غير صحيح.. والنادي لم يتلقى أي عروض رسمية بشأن اللاعب حتى الآن".

مواجهة الأهلي لـ المصرية للاتصالات
 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره، المصرية للاتصالات في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، وذلك وفقًا للقرعة التي أُجريت مراسمها اليوم بحضور مندوبي الأندية المشاركة في البطولة.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات لملاقاة الفائز من فاركو وتليفونات بني سويف في دور ال١٦ للبطولة

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.

كان الأهلي قد حصل على راحة خمسة أيام بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

النادي الأهلي محمد مجدي أفشة الدوري الليبي أحمد حسن المصرية للاتصالات

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

