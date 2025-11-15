تطور جديد من المحكمة الرياضية بشأن سحب لقب الدوري من الأهلي.. ماذا حدث؟

في تطور جديد لقضية درع الدوري المصري، قامت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإصدار بيان رسمي يخص نادي بيراميدز وطلبه سحب لقب الدوري المصري من النادي الأهلي.

بحسب بيان "كأس"، فإن جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية لن تُعقد حتى 17 ديسمبر المقبل، ما يترك بيراميدز في حالة من الارتباك بشأن مصير البطولة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2025/2024، والذي يعد الـ45 في تاريخه بعد إنهائه للمسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

تفاصيل قضية بيراميدز

بدأت القضية في يونيو الماضي عندما قام نادي بيراميدز برفع دعوى قضائية ضد قرار رابطة الأندية المصرية، والذي ينص على عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي.

هذا الخصم كان من المفترض تطبيقه بسبب عدم خوض الأهلي مباراة القمة ضد الزمالك، وهو ما اعتبره بيراميدز مستندا قانونيًا لطلب سحب اللقب.

وشهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل عندما احتفل فريقي بيراميدز والأهلي بالفوز بالدوري قبل أن يتم تسليم الدرع إلى المارد الأحمر من قبل رابطة الأندية المصرية.

وأنهى الأهلي، الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز، ما يزيد من حدة التنافس بين الطرفين ويجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام ففي حال الحكم لصالح بيراميدز سيتم سحب لقب الدوري من الأهلي.

ماذا حدث في قضية بيراميدز؟

أصدرت المحكمة الرياضية «كاس»، تحديثًا جديدًا بالقضايا المنظورة أمامها، وعددها 17 قضية، أبرزها الدعوى المرفوعة من نادي اتحاد العاصمة الجزائري، ضد الاتحاد الأفريقي ونهضة بركان، بسبب أحداث مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية عام 2024.

وجاءت الصدمة لبيراميدز بخلو جلسات الاستماع في القضية المنظورة لسحب درع الدوري من الأهلي، حتى 17 ديسمبر الجاري، ليتواصل الجدل حول مصير البطولة والقضية المرفوع من النادي السماوي.

جدير بالذكر أن هذا التأجيل ليس بالجديد، حيث سبق وتم تأجيل قضية بيراميدز من قبل المحكمة الرياضية أكثر من مرة.