المدير الفني لفريق وي: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلي في كأس مصر

قال إليو زوبيرو المدير الفني لفريق وي عن مواجهة النادي الأهلي في دور ال٣٢ من كأس مصر بأنها ستكون مباراة قوية وتجربة رائعة للاعبيه لإظهار مدى قوة الفريق

وأضاف زوبيرو خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد "بأنه سيعمل على تجهيز اللاعبين لتقديم مباراة جيدة أمام نادي كبير بحجم الأهلي دون النظر إلى النتيجة

وقد أسفرت قرعة كأس مصر التي أجريت في اتحاد الكرة عن مواجهاتم دور ال٣٢ وأبرزها مباراة الأهلي وفريق وي والتي سيحدد موعدها لاحقا

يذكر أن نادي وي قد تعاقد مع زوبيرو لتولي قيادة الفريق والذي سبق له تدريب منتخب نيجيريا للشباب في كأس العالم الماضية