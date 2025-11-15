أهلي 2007 يواجه المطرية في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، مع ضيفه فريق المطرية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الجمهورية.

تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ويسعى من خلالها الفريق للاستمرار في انطلاقته القوية وحصد ثلاث نقاط جديدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على سموحة 7-0، وعلى المقاولون العرب 7-1، وعلى القنطرة البيضاء 8-0، وعلى إنبي 3-0، وعلى الطيران 11-0، وعلى طلائع الجيش 3-0، مسجلًا 39 هدفًا، وتلقت شباكه هدفًا واحدًا.

تُقام بطولة الجمهورية مواليد 2007 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من مجموعتين، تضم كل مجموعة تسعة فرق تتنافس فيما بينها على دورين «ذهابًا وإيابًا»، ويتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام مباراتي «ذهاب وإياب» لتحديد هوية بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2007 كلًا من وائل السيد مديرًا فنيِّا، وفدوى عاطف مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، وإنجي خليل المدير الإداري، وإبراهيم حمدان مدير شؤون اللاعبات، وهناء محمد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.