أهلي 2011 يواجه كهرباء الإسماعيلية اليوم في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2011 ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2011 المباراة وفي رصيده 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على موردن سبورت 2 - 0 ، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، مسجلًا 23 هدفًا، مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كل من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.