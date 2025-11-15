قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

تواجه إدارة النادي الأهلي تعثرا في حسم مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات نجم القلعة الحمراء في الوقت الراهن نظرا المغالاة اللاعب في مطالبه المالية.

جاء ذلك عقب مطالبة حسين الشحات إدارة الأهلي بمساواته ماليا بنجوم الفريق ذوي الفئة الأعلي في العقود متمسكا بتعديل العقود خلال حسم ملف التجديد.

وشدد حسين الشحات نجم النادي الأهلي علي أنه متمسك واستمراره في القلعة الحمراء رافضا عروضا مغرية للإنتقال بعيدا عن القلعة الحمراء.

وتلقي حسين الشحات نجم النادي الأهلي عروضا مغرية من عديد الأندية كما تلقي عروضا في الفرق الليبية.

وتدرس إدارة النادي الأهلي تعديل عقده حسين الشحات نجم القلعة الحمراء وحسم ملف تجديد عقده في قادم الأيام.


ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.

رحلة الأهلي نحو مرحلة المجموعات

نجح الأهلي في بلوغ دور المجموعات بعد عبور فريق إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي، حيث تفوق بطل مصر بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقدم الفريق أداءً متزنًا مكّنه من تخطي العقبة الأولى بثبات، ليبدأ الآن مرحلة أكثر جدية في طريق الدفاع عن لقبه القاري.

مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات عن وقوع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، في مجموعة عربية قوية تضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني. وينظر الأهلي لهذه المجموعة على أنها اختبار حقيقي، خصوصًا في ظل قوة المنافسين وتاريخهم القاري

الأهلي حسين الشحات ميركاتو الشتاء شبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد