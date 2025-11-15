قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيادة بن غفير .. مستوطنون يقتحمون منطقة مقبرة الراس جنوب الخليل
المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي
جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي
هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء
حارس لايبزيج يشيد بصلاح وسوبوسلاي: الأفضل في العالم.. وأسطورة ليفربول
كرواتيا تفوز على جزر ألفارو بثلاثية وتتأهل لكأس العالم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي

دياباتيه
دياباتيه
رباب الهواري

حسم نادي جايس السويدي لكرة القدم الجدل الدائر في الأيام الأخيرة بشأن الأنباء التي ربطت مهاجمه البارز إبراهيم دياباتيه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث خرج النادي بتصريح رسمي يضع حدًا للتكهنات المتداولة في وسائل الإعلام الإفريقية والعربية.

نفي قاطع لوجود مفاوضات مع الأهلي

ووفقًا لما أوردته الصحف السويدية، فقد شدد نادي جايس على عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي أو التوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب. وأكدت إدارة النادي أن ما يُنشر حول الصفقة لا يمتّ للواقع بصلة، وأن النادي لم يتلقَّ أي مخاطبات أو عروض رسمية من الأهلي حتى الآن.

كما أوضحت المصادر أن النادي السويدي يرى أن ما يتم تداوله من أرقام بشأن القيمة المالية للصفقة، وتحديدًا مبلغ 14 مليون كرونة سويدية، هو رقم غير صحيح ومخالف تمامًا للمبلغ الذي قد يطلبه النادي في حال قرر فتح باب التفاوض حول اللاعب.

سكولدمارك: الحديث عن الصفقة غير صحيح تمامًا

وفي تصريحات لصحيفة غوتنبرغ بوستن السويدية، قال ماجنوس سكولدمارك، المدير الفني لنادي جايس:

“هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لم تُجرَ أي مناقشات مع النادي المذكور”، في إشارة واضحة إلى النادي الأهلي.

وأضاف سكولدمارك موضحًا مستقبل اللاعب:

“إذا اتبعنا نهج السنوات الماضية، فمن المتوقع ألّا يكون إبراهيم دياباتيه معنا في الموسم القادم، فالهدافون الكبار عادة ما يجذبون اهتمام أندية عديدة.”

السعر المطلوب لبيع دياباتيه يتجاوز الأرقام المتداولة

وعن القيمة المالية التي قد يطلبها النادي للاستغناء عن دياباتيه، أكد سكولدمارك أن تحديد السعر يعتمد على عدة عوامل، أبرزها ميزانيات الأندية المهتمة باللاعب، مضيفًا:

“من المستحيل تحديد رقم دقيق الآن، لكن ما تم نشره منخفض للغاية. وإذا كنا سنبيعه، فسوف يكون ذلك بمقابل قياسي من وجهة نظر نادي جايس.


 

دياباتيه الاهلي اخبار الاهلي صفقات الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

سوبر اليد

خالد فتحي يشكر اتحاد اليد الإماراتي ويهدي رئيسه درع نظيره المصري

منتخب هولندا

هولندا تتعادل 1-1 مع بولندا في تصفيات كأس العالم

سلة الاتحاد

الاتحاد السكندري يتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة بعد الفوز على سموحة

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد