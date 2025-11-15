جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي

حسم نادي جايس السويدي لكرة القدم الجدل الدائر في الأيام الأخيرة بشأن الأنباء التي ربطت مهاجمه البارز إبراهيم دياباتيه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث خرج النادي بتصريح رسمي يضع حدًا للتكهنات المتداولة في وسائل الإعلام الإفريقية والعربية.

نفي قاطع لوجود مفاوضات مع الأهلي

ووفقًا لما أوردته الصحف السويدية، فقد شدد نادي جايس على عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي أو التوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب. وأكدت إدارة النادي أن ما يُنشر حول الصفقة لا يمتّ للواقع بصلة، وأن النادي لم يتلقَّ أي مخاطبات أو عروض رسمية من الأهلي حتى الآن.

كما أوضحت المصادر أن النادي السويدي يرى أن ما يتم تداوله من أرقام بشأن القيمة المالية للصفقة، وتحديدًا مبلغ 14 مليون كرونة سويدية، هو رقم غير صحيح ومخالف تمامًا للمبلغ الذي قد يطلبه النادي في حال قرر فتح باب التفاوض حول اللاعب.

سكولدمارك: الحديث عن الصفقة غير صحيح تمامًا

وفي تصريحات لصحيفة غوتنبرغ بوستن السويدية، قال ماجنوس سكولدمارك، المدير الفني لنادي جايس:

“هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لم تُجرَ أي مناقشات مع النادي المذكور”، في إشارة واضحة إلى النادي الأهلي.

وأضاف سكولدمارك موضحًا مستقبل اللاعب:

“إذا اتبعنا نهج السنوات الماضية، فمن المتوقع ألّا يكون إبراهيم دياباتيه معنا في الموسم القادم، فالهدافون الكبار عادة ما يجذبون اهتمام أندية عديدة.”

السعر المطلوب لبيع دياباتيه يتجاوز الأرقام المتداولة

وعن القيمة المالية التي قد يطلبها النادي للاستغناء عن دياباتيه، أكد سكولدمارك أن تحديد السعر يعتمد على عدة عوامل، أبرزها ميزانيات الأندية المهتمة باللاعب، مضيفًا:

“من المستحيل تحديد رقم دقيق الآن، لكن ما تم نشره منخفض للغاية. وإذا كنا سنبيعه، فسوف يكون ذلك بمقابل قياسي من وجهة نظر نادي جايس.



