‏‎رجال سلة الأهلي يواجه سبورتنج في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق سبورتنج ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط.

‏‎تنطلق المباراة في السابعة مساءً على صالة برج العرب، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي للفوز من أجل حسم التأهل لنهائي دوري المرتبط.

‏‎وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع سبورتنج في تمام الساعة الخامسة مساء على صالة برج العرب .

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بنتيجة 83-64 بالإضافة إلى فوز شباب الأهلي تحت 18عاما على سبورتنج بنتيجة 79-54.

‏‎ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، الدفاع عن لقبه بعد حصده للبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.