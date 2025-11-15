الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له

أعلن نادي الزمالك، تغيير اسم بطولة الأكاديميات، من بطولة "حلمي زامورا"، إلى كأس محمد صبري تكريما له؛ وذلك تخليدا لمسيرته وإخلاصه وعطائه لنادي الزمالك،وفي إطار حرص النادي على تكريم رموزه العظيمة والاحتفاء بأبنائه الذين قدموا الكثير للقلعة البيضاء.

وأكد نادي الزمالك - في بيان اليوم السبت - أن هذا القرار يأتي تقديرا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ النادي، وكان دائما نموذجا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه، موجها دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث؛ تأكيدا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي.

وأعرب النادي عن أُمنياته لجميع الفرق المشاركة بالتوفيق، وأن تكون هذه النسخة من البطولة احتفالية تليق باسم النجم الراحل محمد صبري، وبقيمته ومكانته داخل القلعة البيضاء.