التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن كل المشروعات التي تتم هي عبارة عن إحياء للعاصمة الأصلية في مصر، من ضمنها مشروع حدائق الفسطاط الذي هو جزء من رؤية شاملة لمنطقة مصر القديمة.

وأضاف خالد صديق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن من هذه المشروعات مشروع سور مجري العيون "أرابيسك" ومساحته 94 فدان والذي كان عبارة عن منطقة عشوائية.

وأشار إلى أننا نعيش في عصر كله إنجازات ونجاحات، منوها أننا لما فكرنا في العاصمة الإدارية الجديدة، كان بهدف خلق متنفس للقاهرة الأصلية وكيفية الإرتقاء بها.

وأكد أن نفس هذه الفكرة مثلها مثل المدن العمرانية الجديدة في السابق لما كان المراد منها امتصاص جزء من الكثافة السكانية داخل العاصمة أو القاهرة الكبرى.

وذكر خالد صديق، أن مشروع حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان، وهي عبارة عن حدائق وتلال من الخضرة، وأكثر من 400 غرفة فندقية ومنطقة القصبة التجارية ومنطقة المطاعم والمنطقة الثقافية والمنطقة التراثية ومنطقة الحفريات والآثار.