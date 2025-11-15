قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
توك شو

من العشوائية إلى المساحات الخضراء.. أحمد موسى يتغنى بتطوير الفسطاط.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا واضحًا بتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منطقة تلال الفسطاط قبل التطوير كانت تُعد أكبر مقلب للقمامة والمخلفات في القاهرة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، استعرض أحمد موسى عددًا من المشاهد للمنطقة قبل 4 سنوات، واصفًا إياها بـ «منطقة قمامة القاهرة»، مردفًا: «هات وأرمي، حيوانات أرمي، زبالة أرمي، خمس طوابق من القمامة، جبل من القمامة».

وأضاف موسى أن المنطقة كانت عبارة عن عشش يصعب دخول أي سيارة إليها، موضحًا: «مفيش عربية تعرف تدخل، مفيش عربية مطافي تعرف تدخل لو في حريقة، كان الموضوع صعب جدًا».

وأشار أحمد موسى، إلى أن الدولة وضعت خطة كاملة ذات رؤية لتطوير المنطقة، تنفيذًا لتكليف من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء لتحويل تلال الفسطاط إلى منطقة تليق بالدولة المصرية.

وتابع قائلاً: «أثناء تطوير منطقة تلال الفسطاط، الناس كانت بتقول دول هيبعوا المنطقة، لا أحنا كنا بنطور بلدنا، اللي بيحصل في الفسطاط بيحصل في كل مصر، المشروع خلال أقل من 3 سنوات وتم إنجازه، مفيش حتة في البلد مفهاش شغل، بكرا هتلاقوا شغل في سيناء».

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن منطقة الفسطاط تضم أكبر حديقة في الشرق الأوسط والمخصصة بالكامل للمواطنين، قائلًا: «بعد التطوير الكبير دا أنت محتاج إدارة علشان تدير المنطقة، علشان مش تتحول لعشوائيات، طلبي لرئيس الوزراء لازم إدارة تدير المنطقة».

