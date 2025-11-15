من العشوائية إلى المساحات الخضراء.. أحمد موسى يتغنى بتطوير الفسطاط.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا واضحًا بتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منطقة تلال الفسطاط قبل التطوير كانت تُعد أكبر مقلب للقمامة والمخلفات في القاهرة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، استعرض أحمد موسى عددًا من المشاهد للمنطقة قبل 4 سنوات، واصفًا إياها بـ «منطقة قمامة القاهرة»، مردفًا: «هات وأرمي، حيوانات أرمي، زبالة أرمي، خمس طوابق من القمامة، جبل من القمامة».

وأضاف موسى أن المنطقة كانت عبارة عن عشش يصعب دخول أي سيارة إليها، موضحًا: «مفيش عربية تعرف تدخل، مفيش عربية مطافي تعرف تدخل لو في حريقة، كان الموضوع صعب جدًا».

وأشار أحمد موسى، إلى أن الدولة وضعت خطة كاملة ذات رؤية لتطوير المنطقة، تنفيذًا لتكليف من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء لتحويل تلال الفسطاط إلى منطقة تليق بالدولة المصرية.

وتابع قائلاً: «أثناء تطوير منطقة تلال الفسطاط، الناس كانت بتقول دول هيبعوا المنطقة، لا أحنا كنا بنطور بلدنا، اللي بيحصل في الفسطاط بيحصل في كل مصر، المشروع خلال أقل من 3 سنوات وتم إنجازه، مفيش حتة في البلد مفهاش شغل، بكرا هتلاقوا شغل في سيناء».

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن منطقة الفسطاط تضم أكبر حديقة في الشرق الأوسط والمخصصة بالكامل للمواطنين، قائلًا: «بعد التطوير الكبير دا أنت محتاج إدارة علشان تدير المنطقة، علشان مش تتحول لعشوائيات، طلبي لرئيس الوزراء لازم إدارة تدير المنطقة».