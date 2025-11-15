أحمد موسى: قرار القضاء على العشوائيات غير حياة ملايين المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قبل عام 2011 كان هناك أفلام وتقارير يتم إعدادها عن المناطق العشوائية في مصر .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء افتتح أمس مهرجان الفسطاط الشتوي وأوجه التحية رئيس الوزراء ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2016 الرئيس السيسي قال بيعايرونا بمشاكلنا والعشوائيات لكن أنا مش هسكت وهيغير واقع المصريين ".

وأكمل :" قرار القضاء على العشوائيات غير حياة ملايين المصريين ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى ، :" القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار لكن الدولة عكفت على تطوير العشوائيات وتطوير الفسطاط بشكل كامل ".