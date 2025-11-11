قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
توك شو

أحمد موسى: دعم جماهيري واسع للنائب محمد أبو العينين في الجيزة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك دعمًا وأعدادًا كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين، موضحًا أن ملايين المصريين نزلوا أمس واليوم، ولم يحدث أي أمر سوى كل خير، ولم يسجل أي خدش أو حادث خلال العملية الانتخابية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن السيدة سمية أبو العينين شخصية محبوبة جدًا في محافظة الجيزة وخارجها، وتقف بجانب النائب محمد أبو العينين في مسيرته.

وأضاف أحمد موسى، أن الناخب إذا ذهب قبل الساعة التاسعة بدقيقة يمكنه الإدلاء بصوته حتى آخر لحظة، مؤكدًا أن أي لجنة لن تُغلق إلا بعد دخول جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن أهالي الجيزة يدعمون النائب محمد أبو العينين بكل قوة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يقفون في الشرفات لتحية النائب خلال مسيرته.

أحمد موسى محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

