أحمد موسى: دعم جماهيري واسع للنائب محمد أبو العينين في الجيزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك دعمًا وأعدادًا كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين، موضحًا أن ملايين المصريين نزلوا أمس واليوم، ولم يحدث أي أمر سوى كل خير، ولم يسجل أي خدش أو حادث خلال العملية الانتخابية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن السيدة سمية أبو العينين شخصية محبوبة جدًا في محافظة الجيزة وخارجها، وتقف بجانب النائب محمد أبو العينين في مسيرته.

وأضاف أحمد موسى، أن الناخب إذا ذهب قبل الساعة التاسعة بدقيقة يمكنه الإدلاء بصوته حتى آخر لحظة، مؤكدًا أن أي لجنة لن تُغلق إلا بعد دخول جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن أهالي الجيزة يدعمون النائب محمد أبو العينين بكل قوة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يقفون في الشرفات لتحية النائب خلال مسيرته.