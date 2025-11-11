قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مشهد مؤثر فى انتخابات النواب بأسوان.. سيدةتحتضن عنصر شرطة نسائية لمساعدتها للتصويت

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

فى مشهد مؤثر داخل إحدى لجان الاقتراع بمحافظة أسوان، بادرت إحدى السيدات باحتضان عناصر الشرطة النسائية، تعبيرًا عن امتنانها لمساعدتهن لها فى دخول اللجنة الانتخابية .

شهدت لجنة مدرسة كيما الابتدائية بمحافظة أسوان موقف إنسانى تمثل فى مبادرة أحد القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2025 بمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها داخل اللجنة، حرصًا على تمكينها من ممارسة حقها الدستورى والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

فيما شهدت اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان إقبالاً متزايدًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر في أجواء وطنية مليئة بروح الحماس والانتماء.

مجلس النواب

وتزينت شوارع وميادين بألوان العلم المصرى ، بينما ردد المواطنون الأناشيد الوطنية أمام اللجان، في مشهد يعكس روح المشاركة والمسؤولية الوطنية لدى أبناء المدينة.

فيما حرص متواصل من ذوى الهمم للأدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فى أسوان ، حيث أنهم بعزيمة وإصرار يؤكدوا على مشاركتهم الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى .

هذا مشاهد مضيئة متتالية تشهدها اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب حيث شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان مشهد إنسانى حيث حرصت إحدى السيدات من ذوى الهمم على الإدلاء بصوتها داخل لجنتها الانتخابية مما يؤكد على عزيمتها وإصرارها على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

