قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود مديرية العمل خلال الشهر المنقضى

جهود مديرية العمل بأسوان
جهود مديرية العمل بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية العمل خلال شهر أكتوبر الماضى ، وذلك فى إطار الحرص المستمر لدعم منظومة العمل وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهنى لتوفير فرص التشغيل المناسبة لأبناء المحافظة .

ووجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات المنفذة لضمان التوسع فى إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التى تستهدف تحسين بيئة العمل ، وحماية حقوق العامين ، والإهتمام بتطوير مهارات الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ودعم الإقتصاد المحلى وتجسيد رؤية الدولة فى تمكين المواطن وبناء سوق عمل منظم وعادل .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن المديرية نفذت خلال الشهر المنقضى خطة عمل متكاملة ترجمت توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى إنجازات ملموسة فى مختلف قطاعات العمل .

وأشار إلى أنه من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة تم تنفيذ عدد 9 برامج تدريبية على مهن متنوعة شملت الملابس الجاهزة ، وصيانة الشاشات ، والطاقة الشمسية ، والحاسب الآلى حيث إستفاد منها أكثر من 136 متدرب ومتدربة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ، وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد تم صرف ما يقرب من 44 ألف فى أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والعلاجية لعدد 26 عامل .

مديرية العمل

وأكد محمود عيسى بأن المديرية نجحت فى تنفيذ عدد 44 حملة تفتيش ومراقبة على المنشآت لضمان الإلتزام بأحكام القانون والإلتزام بمواعيد العمل والتأكد من تطبيق معايير السلامة حيث تم تحرير 46 محضر عمل لمعالجة المخالفات وتحسين الإلتزام بالقانون وضمان الإلتزام بإجراءات السلامة المهنية ، بالإضافة إلى منح 4 تراخيص جديدة لتشغيل منشآت بعد إستيفاء إشتراطات السلامة.

وأوضح بأنه فى إطار حماية حقوق العمال فقد نجحت المديرية فى استقبال 28 شكوى فردية حيث تم تسوية 3 شكاوى ودياً، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية، وشكوتين للحفظ، فيما يجري بحث 23 شكوى حالياً لضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وكشف وكيل مديرية العمل بأنه فى مجال بحوث العمالة وتنظيم الإستخدام فقد تم تسجيل 2452 باحث عن عمل فى قاعدة بيانات المديرية من بينهم 5 من ذوى الهمم ، وأيضاً تم تعيين 530 منهم في وظائف مناسبة ، كما تم إتاحة 48 فرصة عمل جديدة من خلال النشرة القومية للتوظيف .

وأضاف بأنه تم إصدار وإستخراج 600 شهادة قياس مهارة وترخيص مزاولة حرفة ، مع تنظيم 3 ندوات توعوية إستفاد منها 92 عاملاً وعاملة ، بجانب عقد 3 ندوات نقابية بلغ عدد المشاركين فيها 73 عضو نقابى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

المتهم

نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

أرشيفية

المحكمة الاقتصادية: عدم الاختصاص في قضية مستريح البيتكوين

وفاة سيدة

التحريات تكشف: رصاصة طائشة السبب في قـ.تل شاب لوالدته بالقليوبية

بالصور

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام الصافى برفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

المزيد