محافظ أسوان يتابع جهود مديرية العمل خلال الشهر المنقضى

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية العمل خلال شهر أكتوبر الماضى ، وذلك فى إطار الحرص المستمر لدعم منظومة العمل وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهنى لتوفير فرص التشغيل المناسبة لأبناء المحافظة .

ووجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات المنفذة لضمان التوسع فى إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التى تستهدف تحسين بيئة العمل ، وحماية حقوق العامين ، والإهتمام بتطوير مهارات الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ودعم الإقتصاد المحلى وتجسيد رؤية الدولة فى تمكين المواطن وبناء سوق عمل منظم وعادل .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن المديرية نفذت خلال الشهر المنقضى خطة عمل متكاملة ترجمت توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى إنجازات ملموسة فى مختلف قطاعات العمل .

وأشار إلى أنه من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة تم تنفيذ عدد 9 برامج تدريبية على مهن متنوعة شملت الملابس الجاهزة ، وصيانة الشاشات ، والطاقة الشمسية ، والحاسب الآلى حيث إستفاد منها أكثر من 136 متدرب ومتدربة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ، وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد تم صرف ما يقرب من 44 ألف فى أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والعلاجية لعدد 26 عامل .

مديرية العمل

وأكد محمود عيسى بأن المديرية نجحت فى تنفيذ عدد 44 حملة تفتيش ومراقبة على المنشآت لضمان الإلتزام بأحكام القانون والإلتزام بمواعيد العمل والتأكد من تطبيق معايير السلامة حيث تم تحرير 46 محضر عمل لمعالجة المخالفات وتحسين الإلتزام بالقانون وضمان الإلتزام بإجراءات السلامة المهنية ، بالإضافة إلى منح 4 تراخيص جديدة لتشغيل منشآت بعد إستيفاء إشتراطات السلامة.

وأوضح بأنه فى إطار حماية حقوق العمال فقد نجحت المديرية فى استقبال 28 شكوى فردية حيث تم تسوية 3 شكاوى ودياً، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية، وشكوتين للحفظ، فيما يجري بحث 23 شكوى حالياً لضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وكشف وكيل مديرية العمل بأنه فى مجال بحوث العمالة وتنظيم الإستخدام فقد تم تسجيل 2452 باحث عن عمل فى قاعدة بيانات المديرية من بينهم 5 من ذوى الهمم ، وأيضاً تم تعيين 530 منهم في وظائف مناسبة ، كما تم إتاحة 48 فرصة عمل جديدة من خلال النشرة القومية للتوظيف .

وأضاف بأنه تم إصدار وإستخراج 600 شهادة قياس مهارة وترخيص مزاولة حرفة ، مع تنظيم 3 ندوات توعوية إستفاد منها 92 عاملاً وعاملة ، بجانب عقد 3 ندوات نقابية بلغ عدد المشاركين فيها 73 عضو نقابى .