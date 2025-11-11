قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إقبال من أهالى أسوان على لجان الإقتراع لإنتخابات مجلس النواب.. صور

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

يواصل أهالى أسوان ، بمختلف مراكزها ومدنها وقراها التوافد والإقبال على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب 2025 .

ويأتى ذلك فى ظل متابعة لحظية من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لكافة الأجواء الإنتخابية لضمان تقديم التسهيلات والتيسيرات المتنوعة للناخبين فى أجواء تسودها الوطنية والإنضباط والتنظيم الجيد ليجسد ذلك وعى المواطنين بحقهم الدستورى وحرصهم على المساهمة فى إستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة .

وأكد المحافظ ، على أنه يتم على مدار الساعة نقل بث مباشر وصور حية من أمام اللجان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والتى تم نشرها بجميع المقرات الإنتخابية لضمان سرعة التواصل والإستجابة الفورية لأى ملاحظات أو إحتياجات تخص سير العملية الإنتخابية .

مجلس النواب

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساهم فى تحقيق أعلى درجات الشفافية حيث أن رؤساء المراكز والمدن يتابعون ميدانياً أعمال اللجان البالغ عددها 190 لجنة إنتخابية موزعة على 4 دوائر داخل المحافظة ، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام الناخبين ، وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بتسخير جميع إمكانياتها اللوجستية والبشرية لتوفير مناخ آمن ومستقر داخل وخارج اللجان بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يضمن خروج الإنتخابات بصورة حضارية تليق بأبناء أسوان ووعيهم الوطنى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

