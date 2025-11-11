إقبال من أهالى أسوان على لجان الإقتراع لإنتخابات مجلس النواب.. صور

يواصل أهالى أسوان ، بمختلف مراكزها ومدنها وقراها التوافد والإقبال على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب 2025 .

ويأتى ذلك فى ظل متابعة لحظية من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لكافة الأجواء الإنتخابية لضمان تقديم التسهيلات والتيسيرات المتنوعة للناخبين فى أجواء تسودها الوطنية والإنضباط والتنظيم الجيد ليجسد ذلك وعى المواطنين بحقهم الدستورى وحرصهم على المساهمة فى إستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة .

وأكد المحافظ ، على أنه يتم على مدار الساعة نقل بث مباشر وصور حية من أمام اللجان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والتى تم نشرها بجميع المقرات الإنتخابية لضمان سرعة التواصل والإستجابة الفورية لأى ملاحظات أو إحتياجات تخص سير العملية الإنتخابية .

مجلس النواب

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساهم فى تحقيق أعلى درجات الشفافية حيث أن رؤساء المراكز والمدن يتابعون ميدانياً أعمال اللجان البالغ عددها 190 لجنة إنتخابية موزعة على 4 دوائر داخل المحافظة ، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام الناخبين ، وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بتسخير جميع إمكانياتها اللوجستية والبشرية لتوفير مناخ آمن ومستقر داخل وخارج اللجان بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يضمن خروج الإنتخابات بصورة حضارية تليق بأبناء أسوان ووعيهم الوطنى .