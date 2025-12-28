قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الوطنية للانتخابات تشكر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي
تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كلها رضا وإيمان.. رسالة مؤثرة من المُتسابق عبد الله عبد الموجود بعد خروجه من دولة التلاوة

عبد الله عبد الموجود
عبد الله عبد الموجود
محمد صبري عبد الرحيم

وجه المُتسابق عبد الله عبد الموجود، بعد خروجه من برنامج دولة التلاوة، رسالة شكر لمُحبيه الذين دعموه في مسابقة دولة التلاوة، التي لاقت رواجاً كبيراً، وتخطت مشاهدتها حتى الآن آكثر من مليار مشاهدة.

وقال القارئ عبد الله عبد الموجود: «رسالتي لأحبابي بعد خروجي من مسابقة دولة التلاوة: في حياتنا ساعات بنفرح وساعات بنزعل، لكن خليكوا عارفين إن ممكن ربنا يمنع عننا حاجة عشان يدينا أحسن منها، أو يحمينا من حاجة تانية أسوأ».

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية على أوسع نطاق

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب في تجويد وترتيل القرآن الكريم، إذ يُذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، كل يومي الجمعة والسبت.

14 ألف متسابق يتنافسون على صوت القرآن

شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتتكون لجنة التحكيم من نخبة من كبار العلماء والقراء، هم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

قمم دينية وصوتية تُنير "دولة التلاوة"

يحل على البرنامج ضيوف شرف من كبار علماء الأزهر ونجوم التلاوة في العالم الإسلامي، منهم:
الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري،
الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية،
فضيلة الدكتور علي جمعة،
القارئ الشيخ أحمد نعينع،
القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،
الداعية الشيخ جابر البغدادي،
إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف،
والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة ومكانة مشرفة للفائزين

ترصد "دولة التلاوة" جوائز إجمالية تصل إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل أصحاب المركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.
كما سيحصل الفائزان على فرصة تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما، وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

اختبارات دقيقة لاختيار أفضل 32 قارئًا

شهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا كبيرًا من مختلف المحافظات، وتم اختبار المتسابقين عبر مراحل دقيقة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدّم البرنامج الإعلامية آية عبد الرحمن، ويأتي "دولة التلاوة" كخطوة رائدة لإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم المواهب الشابة، وترسيخ صورة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.

عبد الله عبد الموجود دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة القارئ عبد الله عبد الموجود التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد