إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إقبال متزايد داخل اللجان الانتخابية فى أسوان .. صور

لجان الانتخابات
لجان الانتخابات
محمد عبد الفتاح

شهدت اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان إقبالاً متزايدًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر في أجواء وطنية مليئة بروح الحماس والانتماء.

وتزينت شوارع وميادين بألوان العلم المصرى ، بينما ردد المواطنون الأناشيد الوطنية أمام اللجان، في مشهد يعكس روح المشاركة والمسؤولية الوطنية لدى أبناء المدينة.

فيما حرص متواصل من ذوى الهمم للأدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فى أسوان ، حيث أنهم بعزيمة وإصرار يؤكدوا على مشاركتهم الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى .

هذا مشاهد مضيئة متتالية تشهدها اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب حيث شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان مشهد إنسانى حيث حرصت إحدى السيدات من ذوى الهمم على الإدلاء بصوتها داخل لجنتها الانتخابية مما يؤكد على عزيمتها وإصرارها على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

مجلس النواب

واستقبلها القائمون على اللجنة الانتخابية من أفرد الشرطة بحفاوة، وقدموا لها المساعدة اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجنة، وسط أجواء من الاحترام والتقدير لإرادتها القوية في ممارسة حقها الدستورى .

تواصل سيدات أسوان الاقبال بكثافة على اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهن فى انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى .

هذا وفى لفتة إنسانية تؤكد على الدور المجتمعى لجهاز الشرطة، قدمت عناصر الشرطة النسائية بأسوان المساعدة للسيدات والفتيات أثناء دخولهن إلى مقار لجان التصويت فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، خاصة لكبار السن وذوات الاحتياجات الخاصة.

وتم انتشار عناصر الشرطة النسائية أمام عدد من اللجان بمدينة أسوان والمدن التابعة لها، لتسهيل حركة الدخول والخروج، مع الحفاظ على الانضباط وتنظيم الصفوف، بما يضمن سير العملية الانتخابية فى أجواء من الهدوء والنظام. 

هذا وقد شهدت لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب فى أسوان فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالاً ملحوظاً من السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث حرصن السيدات على المشاركة فى العرس الديمقراطى وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، فيما انتشرت فرق المتابعة لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات وتقديم الدعم لكبار السن وذوى الهمم.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

