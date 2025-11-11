عروض وأغانٍ تراثية تزين احتفالات ثقافة القليوبية بافتتاح المتحف الكبير

نظم فرع ثقافة القليوبية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واستمرارا للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أقام بيت ثقافة شبين القناطر، احتفالية ثقافية وفنية بالمجمع الخيري بقرية طحانوب، تضمنت عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية والمزمار البلدي، قدمت خلاله باقة من الفقرات الاستعراضية التي تجسد أصالة الفلكلور المصري بمصاحبة الأغاني التراثية.



كما أقيمت محاضرة بعنوان "أهمية المتحف المصري بعد تطويره" تحدثت خلالها أسماء العربي، أخصائي ثقافي عن الدور الحضاري والعلمي للمتحف وقيمته التاريخية، تلاها ورشة حكي عن الأهرامات، وورشة فنية للأطفال.

وفي سياق متصل، أقام بيت ثقافة سنديون احتفالية تضمنت محاضرة تحدث خلالها د. عزت شريف، مدير عام سابق بوزارة الآثار، عن أهمية المتحف المصري الكبير ودوره في حفظ التراث والآثار المصرية، والتعريف بعظمة التاريخ المصري القديم.



كما قدمت مجموعة من الفقرات الفنية بإشراف المخرج أحمد كرماني، منها اسكتش مسرحي بعنوان "ملوك وملكات المتحف المصري"، و"مصر الريادة"، إلى جانب فقرة تعريفية عن أشهر آثار محافظة الأقصر، تلاها استعراضات فنية منها "حلاوة شمسنا"، و"الصعيدي"، وإلقاء قصائد وطنية نالت إعجاب الحضور.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد، أقام بيت ثقافة شبين القناطر، محاضرة توعوية بعنوان "الزيادة السكانية"، وذلك بالمدرسة التجارية للبنات، ناقشت خلالها لبنى صلاح، أخصائي ثقافي، أثر الزيادة السكانية على المجتمع، وسبل مواجهتها مشيرة إلى ضرورة نشر الوعي وتنظيم الأسرة، وتكاتف المؤسسات المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي مكتبة أكياد دجوي، أقيمت ورشة حكي للأطفال بعنوان "قيمة الصدق"، أكد خلالها الشيخ حسني عبد الفتاح، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، على أهمية التحلي بالصدق كقيمة أخلاقية سامية تنمي الثقة بالنفس.



وعلى الجانب الفني، نظم قصر ثقافة بنها، معرضا فنيا للموهوبين من رواد القصر، إشراف الفنان محمد عكاشة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية للطلاب بكل من مكتبة كفر طحلة، بيت ثقافة طوخ وقصري ثقافة الطفل ببنها وبهتيم، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.