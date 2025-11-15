بناء وتجديد .. أحمد موسى: الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير ويتم العمل على بناء وتجديد وتطوير القاهرة وهذا يظهر في مناطق عديدة سواء في وسط البلد أو الفسطاط .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يعمل على تطوير كافة ربوع الوطن ويتم تطوير القاهرة الخديوية والتاريخية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية والتقدير للرئيس السيسي ورئيس الوزراء على ما تم إنجازه في ملف تطوير القاهرة التاريخية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قرار القضاء على العشوائيات غير حياة ملايين المصريين".