بعد تطوير الفسطاط.. أحمد موسى يتحدى كل من تآمر على الدولة المصرية على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيام الدولة المصرية بتطوير منطقة الفسطاط ومنطقة مصر القديمة بشكل كبير.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتحدى اللي علموا أفلام وتقارير وكانوا بيشتموا البلد بسبب العشوائيات إنهم يعملوا أفلام وتقارير بعد التطوير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إحنا عندنا إيجابيات كتيرة بتحصل لازم الكل يتكلم عنها".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "منطقة الفسطاط أصبح بها فنادق وحركة سياحة متكاملة وأصبح بها مسرح روماني".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي يبني مصر بجد وبيبني مصر الجديدة بمعنى الكلمة".

