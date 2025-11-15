قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر
غدا فتح باب الحجز.. شروط وخطوات الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي
أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو
بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب
أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول
متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة
مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية
الصحة: المريض مش هيلف بأوراقه تاني على المستشفيات.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو اليوم عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله مشاهد لمنطقة "تلال الفسطاط"، قبل وبعد عملية التطوير الشامل وإعادة التأهيل، وكيف نجحت الدولة في تحويل هذا الامتداد العشوائي إلى مشروع حضاري متكامل ومساحة خضراء مفتوحة تخدم سكان القاهرة وزوارها.

وأظهر الفيديو التحول الجذري للمنطقة؛ من تلال ضخمة مكدسة بالمخلفات والنفايات والحيوانات النافقة، والمناطق العشوائية غير الآمنة، إلى منطقة حضارية منظمة وجاذبة للزوار، تم تصميمها وتخطيطها بعناية، لتتكامل مع معالم القاهرة التاريخية، وتستعيد قيمتها الجمالية والتراثية. 

واستعرض الفيديو، مشاهد للمنطقة قبل التطوير، حيث كانت مستودعًا للنفايات والمخلفات، وتضم مناطق عشوائية غير آمنة، إلا أن الدولة سعت جاهدة، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تطويرها، مع نقل قاطنيها إلى مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يضمن لهم مستوى معيشي أفضل. 

وكشف الفيديو بعد التطوير، كيف تحولت منطقة "تلال الفسطاط" إلى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بموقع متميز تتجاور فيه مع متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، لتجمع بين الطبيعة والثقافة والترفيه في قلب القاهرة التاريخية، وتصبح متنفسًا حضاريًا آمنًا لزوارها ومرتاديها، ونموذجًا ناجحًا لإعادة تأهيل وإحياء المواقع التاريخية.

وتتوج هذه الإنجازات بانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 على مسرح الأرينا بحديقة تلال الفسطاط، ليضفي على المنطقة بعدًا ثقافيًا حقيقيًا، ويجسد نجاح جهود الدولة في إعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

الدكتور طه حسين

جامعة القاهرة تحيي ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين

وزير الشباب

وزير الشباب: الدولة المصرية تبنّت رؤية واضحة لتعظيم دور الرياضة في تعزيز الهوية الوطنية

زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة "نساء على عرش مصر" للدكتور ممدوح الدماطي

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

