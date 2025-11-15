مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو اليوم عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله مشاهد لمنطقة "تلال الفسطاط"، قبل وبعد عملية التطوير الشامل وإعادة التأهيل، وكيف نجحت الدولة في تحويل هذا الامتداد العشوائي إلى مشروع حضاري متكامل ومساحة خضراء مفتوحة تخدم سكان القاهرة وزوارها.

وأظهر الفيديو التحول الجذري للمنطقة؛ من تلال ضخمة مكدسة بالمخلفات والنفايات والحيوانات النافقة، والمناطق العشوائية غير الآمنة، إلى منطقة حضارية منظمة وجاذبة للزوار، تم تصميمها وتخطيطها بعناية، لتتكامل مع معالم القاهرة التاريخية، وتستعيد قيمتها الجمالية والتراثية.

واستعرض الفيديو، مشاهد للمنطقة قبل التطوير، حيث كانت مستودعًا للنفايات والمخلفات، وتضم مناطق عشوائية غير آمنة، إلا أن الدولة سعت جاهدة، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تطويرها، مع نقل قاطنيها إلى مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يضمن لهم مستوى معيشي أفضل.

وكشف الفيديو بعد التطوير، كيف تحولت منطقة "تلال الفسطاط" إلى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بموقع متميز تتجاور فيه مع متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، لتجمع بين الطبيعة والثقافة والترفيه في قلب القاهرة التاريخية، وتصبح متنفسًا حضاريًا آمنًا لزوارها ومرتاديها، ونموذجًا ناجحًا لإعادة تأهيل وإحياء المواقع التاريخية.

وتتوج هذه الإنجازات بانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 على مسرح الأرينا بحديقة تلال الفسطاط، ليضفي على المنطقة بعدًا ثقافيًا حقيقيًا، ويجسد نجاح جهود الدولة في إعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.