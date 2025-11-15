القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القاهرة تعود إلى رونقها من جديد مع عودة الفسطاط بعد تطويرها، قائلاً: «الدولة تبذل جهد هائل وكبير، الدولة مش بترمي فلوس في الأرض، الرئيس السيسي وعد بالتطوير، أهو مفيش حتة مفيش فيها تطوير».



وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أضاف أحمد موسى: «أنا بلف كتير وبقولك في تطوير كبير في كافة المناطق، في بلاد كبيرة تانية بنكون فيها وبنبص ونشوف إيه اللي بيتم عندها، سيبك من الوش والمظهر، بص في المناطق التانية، مصر بتطور كل حتة».

وتابع قائلاً: «القاهرة القديمة عمرها ما هتكون خرابة، ولا مقلب للقمامة، بيقولوا هيعملوا عاصمة جديدة وهيسيبوا القاهرة التاريخية، لا.. بص شوف القاهرة التاريخية عاملة إزاي دلوقتي، شوف الفسطاط في قلب القاهرة التاريخية، بتعمل افتتاح بحضور الموسيقار العالمي عمر خيرت».



واستطرد: «دا إنجاز كبير، أنت بتغير منطقة بالكامل، كان في مشاكل رهيبة وكبيرة، ورغم التحديات والظروف، لكن لم نتوقف عن الشغل ولا العمل، التطوير والبناء هو اللي بيضايق، دا العمل اللي هيفضل للبلد والمواطنين».



وأشار أحمد موسى إلى الاحتفالية التي شهدتها الفسطاط، قائلاً: «لما بنشوف الاحتفالية الرائعة في الفسطاط، دي درة التاج، دي القاهرة التاريخية، تم تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي، رئيس الوزراء كان متابع الموضوع من الأول خالص، من أيام ما كان وزير الإسكان، كل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على هذه التحفة».



وأكمل حديثه قائلاً: «عمر خيرت اللي مش بيكلم ولا يقول تصريحات، اتكلم إمبارح بعد افتتاح المهرجان وأشاد بالتطوير الكبير في البلد، عندنا فنانين كبار.. أحنا أصل الفن، أتحدى أي شخص كان بيعاير البلد وبيصور مناطق عشوائية.. دلوقتي مستحيل يروح يصور الفسطاط، يبقى عندهم إنصاف شوية للبلد، بس دول عندهم نظرة سلبية فقط، طيب بعد التطوير دا مش هتكلموا عنه أو تصوروا أو تعملوا تحقيق عنه؟».

واختتم موسى بتأكيده أن البعض يتجاهل هذه الإنجازات عمدًا، قائلاً: «هناك أناس قلوبهم سوداء، من إمبارح بحاول أجمع أو أشوف بالاسم الناس دي نشرت وتكلمت عن التطوير في الفسطاط، يمكن يكون عندهم ضمير وينشروا تويتة إيجابية عن اللي حصل، ولا هو موضوع متاجرة؟ دا مش خوف على البلد.. دول بيتاجروا بالبلد».