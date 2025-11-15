إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم

فعلت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، تنبيها من الدرجة القصوى "الإنذار الأحمر" نتيجة الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، محذرة من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على العاصمة المقدسة وعدد من المحافظات المجاورة.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الحالة الممطرة تبدأ عند الساعة السادسة مساءً وتستمر حتى العاشرة ليلاً، وسط توقعات بجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية بسبب غزارة الهطولات.

رياح شديدة وصواعق ومياه متجمعة

من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر محافظات منطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة، والجموم، ورهاط، ومدركة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية، ما قد يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتكون تجمعات مائية في عدد من المواقع.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بتعليماتها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حرصًا على سلامة الجميع.