بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر

شارك الفنان محمد رمضان، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وذلك بعد وفاة والده منذ أيام قليلة، وعلق عليها قائلاً: "الحياة تستمر، حتى لو كانت مؤلمة ".

كشف الفنان محمد رمضان عن مقطع تشويقي لأغنيته الجديدة المقرر طرحها الأربعاء المقبل، والتي يشاركه فيها الفنان إيليا.

ونشر رمضان البرومو عبر حسابه على “إنستجرام”، مشيرًا إلى أنّ العبارات المرافقة للمقطع ليست من كلمات الأغنية، بل هي نصائح كان يرددها له والده الراحل، مثل: “خليك جامد” و“ارفع راسك” و“ما تسيبش حلمك”.

جنازة والد محمد رمضان

ويأتي ذلك بعد أيام من تشييع جثمان والده من مسجد مصطفى محمود وسط حضور جماهيري كبير وتوافد عدد من الفنانين.

وشهدت الجنازة تزاحمًا لافتًا من محبي رمضان، الذي ظهر في حالة انهيار أثناء الوداع الأخير.