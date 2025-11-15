حاكم إقليم دارفور: حجم الفظائع في الفاشر أكبر مما ظهر بالإعلام

قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، إن الانتهاكات الشرسة التي شهدتها مدينة الفاشر «لم تفاجئ أحداً»، لأن هذه القوات – بحسب قوله – «اعتادت على ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي منذ عام 2003، وهي تضم نفس العناصر التي ارتكبت تلك الجرائم».

جزء بسيط من الحقيقة

وأضاف خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن حجم الفظائع في الفاشر «أكبر مما ظهر في الإعلام»، مشيراً إلى أن ما تم تداوله «هو جزء بسيط من الحقيقة»، وأن نماذج مماثلة حدثت في مناطق أخرى مثل زمزم دون أن تحظى بالتركيز الإعلامي نفسه.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، قائلاً إن «السكوت عن هذه الجرائم يشجع على استمرارها»، مطالباً بفتح تحقيق دولي شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.