قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات والسودان.. إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى بورتسودان

الإمارات السودان.. إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى بورتسودان
الإمارات السودان.. إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى بورتسودان
هاجر رزق

أصدرت وزارة خارجية الإمارات بيان بشأن الأحداث في السودان، و أكّدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي أنشطة غير مشروعة، ولا سيما تلك التي ترتبط بمحاولات تهريب الأسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الأهلية في السودان، أو غيره من مناطق التوتر الأخرى.

تطبيق أعلى معايير الرقابة

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على اعتمادها نهجاً ثابتاً يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يُعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

محاولة تمرير عتاد عسكري للسودان

ويأتي هذا التأكيد في أعقاب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.

وتعكس هذه الخطوة يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة، وحرصها على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضي دولة الإمارات في أعمال تخالف القانون.

الإمارات ترفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة

كما تؤكد وزارة الخارجية أنّ موقف دولة الإمارات ثابت في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين، والتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات، وبما يُسهم في منع الأنشطة غير المشروعة التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة

الإمارات السودان تهريب الأسلحة الحرب الأهلية العتاد العسكري بورتسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

انطلاق الامتحانات الإلكترونية بآداب عين شمس ضمن منظومة التحول الرقمي بالجامعة

الدكتور طه حسين

جامعة القاهرة تحيي ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين

وزير الشباب

وزير الشباب: الدولة المصرية تبنّت رؤية واضحة لتعظيم دور الرياضة في تعزيز الهوية الوطنية

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد