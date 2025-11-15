بابا الفاتيكان يدعو النجوم العالميين إلى عدم الاستسلام والتعاون لتأكيد القيمة الاجتماعية والثقافية للسينما

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم السبت، إن السينما تحمل في طياتها إمكانية التثقيف وحماية وتعزيز الكرامة الإنسانية، كما أنها موطن لمن يبحثون عن المعني ولغة سلام، فعصرنا يحتاج إلى شهود على الأمل والجمال والحقيقة، مؤكدا أن الأعمال الفنية قادرة أن تكون شاهدة عليها.

ودعا بابا الفاتيكان - خلال لقائه اليوم في الفاتيكان مع عدد من صناع السينما وكبار ممثلي هوليوود - إلى عدم الاستسلام والتعاون لتأكيد القيمة الاجتماعية والثقافية للسينما، وأيضا إلى عدم التخوف من مواجهة جراح العالم، مثل العنف والفقر والحروب المنسية، حيث أنها تستحق أن ترى وتروى.

وأضاف: أن استعادة أصالة الصورة لحماية الكرامة الإنسانية وتعزيزها يكمن في قوة السينما الجيدة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ130 مائة لتأسيسها، واصفا التعبير عن المشاعر المعقدة والمتناقضة بأنه "فعل محبة".

ومن بين النجوم الحاضرين: المخرج سبايك لي الحائز على جائزة الأوسكار، والذي أهدي البابا قميصا لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مكتوب عليه "البابا ليو الرابع عشر"، وكيت بلانشيت، ومونيكا بيلوتشي، وكريس باين.

