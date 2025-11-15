نقيب الأطباء: بعض الدول لا تفرض غرامة على الطبيب إذا ارتكب خطأ وارد حدوثه

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أنه طالب بقانون موحد لـ المسؤولية الطبية، موضحًا أنه يحمد الله على خروج قانون المسؤولية الطبية بمصر إلى النور، لأن مصر آخر دولة بالمنطقة أصدرت قانون المسؤولية الطبية.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون المسؤولية الطبية صدر في ليبيا عام 1986، أي من 40 سنة وفي الإمارات في عام 2012، وتم تعديله في 2016.

ولفت إلى أن من الأشياء التي كان يتمنى أن تكون موجودة أنه في حالة الخطأ الفني الوارد حدوثه تكون العقوبة تعويض للمريض،وليس معها غرامة تدفع للدولة، لآن الطبيب هناك لم يرتكب شئ مخالف لقوانين الدولة مثل مخالفة المرور.

الغرامة كانت مليون جنيه

وأشار إلى أن الغرامة كانت على الطبيب حالة ارتكابة خطأ فني كانت من 100 ألف لـ مليون، لكن بعد المناقشات أصبحت من 10 آلاف لـ 100 ألف، وأن النقابة كنت تتمنى إلغاء الغرامة تماما في الأخطاء الوارد حدوثها.

وأوضح أنه في حالة تطبيق مليون جنيه غرامة، كان الطبيب في هذه الحالة سيحبس، وكشف أن هناك بعض الدولة في قانون المسؤولية الطبية لا تضع فيها غرامة.