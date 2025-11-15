صدمة.. نقيب أطباء الأسنان يكشف موقف خريجي 2023 من التكليف

علق الدكتور حسين عبد الهادي حسين، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، على موقف دفعة 2023، من التكليف، وقال إن وزير الصحة شكل لجنة خاصة لمتابعة عملية حصر أعداد خريجي طب الأسنان، وحتى الآن لم تكشف الوزارة عن أي بيانات أو أرقام تم الوصول إليها.

وأضاف الأمين العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن النقابة لم تتمكن من تحديد العدد الدقيق للخريجين غير المكلفين، كما أن قرار التكليف بناءً على الاحتياج بدأ تطبيقه اعتبارًا من عام 2025، وبهذا الأمر ستتعرض بعض الطلاب لظلم.



ولفت إلى أن النقابة ليس لديها مانع من تطبيق القرار لكن لا يطبق بأثر رجعي، وأن هذا هو سبب الاعتراض، وأن أي قرار يجب أن يطبق على من هو سيدخل الكلية.

وأشار إلى أن عدد كبير من الطلاب الذين كانوا على وشك التخرج تعرضوا لصدمة كبيرة بسبب قرار إلغاء التكليف أو جعل التكليف مرتبطا بالاحتياج فقط، وهذه الصدمة لم تقتصر على طلاب الطب الأسنان فقط، بل امتدت لتشمل طلاب الصيدلة والعلاج الطبيعي.

وأوضح أن ما حدث تسبب في مشكلات للطلاب، وأنه يطالب الوزارة بحل هذه المشكلة بسبب مستقبل الكثير من الطلاب.