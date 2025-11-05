قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 تأشيرات.. نقابة أطباء الأسنان تعلن عن قرعة فريضة الحج لعام 2026

حاج يدعو من على جبل عرفات
حاج يدعو من على جبل عرفات
الديب أبوعلي

أعلنت نقابة أطباء الأسنان المصرية عن فتح باب التقديم لقرعة الحج لموسم 1447 هـ / 2026 م، مشددة على الأعضاء الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط والتعليمات، مشيرة إلى أن التقديم مسموح لأطباء الأسنان فقط، وغير مسموح بالتقديم لأفراد الأسرة.

وجاءت الشروط والتعليمات بحسب بيان لنقابة الأسنان، كالتالي:

  • ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل أو الفوز بقرعة النقابة.
  • يشترط سداد الاشتراك السنوي للنقابة حتى آخر عام مالي.
  • يلتزم المتقدم بشروط وزارة الصحة والتأمين الصحي وفحص اللياقة الطبية.
  • السن لا تقل عن 60 عامًا مع مراعاة الأولوية للأكبر سنًا.
  • تقديم إيصال سداد مبلغ التأمين المسبق بحساب النقابة:
  • دفع مبلغ 1000 ج على رقم حساب بنك مصر 1220199000000127.
  • لينك التقديم مرفق به إيصال سداد مبلغ 1000 جنيه.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAOwAp6M3gyaz1rdABPo9kF7O8LUp16kp_z4TEHqsFf9kCg/viewform?usp=publish-editor

فيما جاءت المستندات المطلوبة بعد الفوز وخلال 48 ساعة، كما يلي: 

  • بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن سنة.
  • جواز سفر سارٍ حتى مارس 2027 + صورة شخصية خلفية بيضاء.
  • شهادة تطعيمات معتمدة، وإرفاق التحاليل الطبية والخلو من الأمراض المزمنة.
  • استمارة بيانات مستوفاة وموقعة.
  • 6 صور شخصية 4×6.
  • سداد كامل رسوم الاشتراك المعلن عنه بمجرد تحديد الأسعار من وزارة التضامن.

وأعلنت نقابة الأسنان عن مواعيد التقديم والقرعة:

  • آخر موعد للتقديم: الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر.
  • موعد إجراء القرعة: الأربعاء الموافق 26 نوفمبر.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن التقديم يتم بمقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية، أو من خلال الرابط المرفق تاليا:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAOwAp6M3gyaz1rdABPo9kF7O8LUp16kp_z4TEHqsFf9kCg/viewform?usp=publish-edito

 وللاستعلام (واتساب فقط: (01061551450) من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

نقابة أطباء الأسنان قرعة الحج لموسم 1447 الحج نقابة الأسنان أداء فريضة الحج وزارة الصحة والتأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

آرني سلوت

سلوت: ريال مدريد مثل أستون فيلا.. كلاهما يلعب بنفس الطريقة

مصطفي شوبير

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

ملعب كامب نو

التذاكر نفدت.. «كامب نو» يستعد لاستقبال برشلونة بعد غياب طويل

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد