5 تأشيرات.. نقابة أطباء الأسنان تعلن عن قرعة فريضة الحج لعام 2026

أعلنت نقابة أطباء الأسنان المصرية عن فتح باب التقديم لقرعة الحج لموسم 1447 هـ / 2026 م، مشددة على الأعضاء الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط والتعليمات، مشيرة إلى أن التقديم مسموح لأطباء الأسنان فقط، وغير مسموح بالتقديم لأفراد الأسرة.

وجاءت الشروط والتعليمات بحسب بيان لنقابة الأسنان، كالتالي:

ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل أو الفوز بقرعة النقابة.

يشترط سداد الاشتراك السنوي للنقابة حتى آخر عام مالي.

يلتزم المتقدم بشروط وزارة الصحة والتأمين الصحي وفحص اللياقة الطبية.

السن لا تقل عن 60 عامًا مع مراعاة الأولوية للأكبر سنًا.

تقديم إيصال سداد مبلغ التأمين المسبق بحساب النقابة:

دفع مبلغ 1000 ج على رقم حساب بنك مصر 1220199000000127.

لينك التقديم مرفق به إيصال سداد مبلغ 1000 جنيه.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAOwAp6M3gyaz1rdABPo9kF7O8LUp16kp_z4TEHqsFf9kCg/viewform?usp=publish-editor

فيما جاءت المستندات المطلوبة بعد الفوز وخلال 48 ساعة، كما يلي:

بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن سنة.

جواز سفر سارٍ حتى مارس 2027 + صورة شخصية خلفية بيضاء.

شهادة تطعيمات معتمدة، وإرفاق التحاليل الطبية والخلو من الأمراض المزمنة.

استمارة بيانات مستوفاة وموقعة.

6 صور شخصية 4×6.

سداد كامل رسوم الاشتراك المعلن عنه بمجرد تحديد الأسعار من وزارة التضامن.

وأعلنت نقابة الأسنان عن مواعيد التقديم والقرعة:

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر.

موعد إجراء القرعة: الأربعاء الموافق 26 نوفمبر.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن التقديم يتم بمقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية، أو من خلال الرابط المرفق تاليا:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAOwAp6M3gyaz1rdABPo9kF7O8LUp16kp_z4TEHqsFf9kCg/viewform?usp=publish-edito

وللاستعلام (واتساب فقط: (01061551450) من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.