أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق.. وزير الصحة يوضح

نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وجود أي نقص في حقن الأنسولين، مؤكدًا أن مصر بها ثلاث شركات محلية لإنتاج الانسولين، وأن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بشكل كامل دون أي عجز.

شعبة الاتصالات: 51 ألف هاتف محمول تعرض للإيقاف خلال أكتوبر الماضي

أجاب المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب ارتفاع أسعار المحمول في مصر مقارنة بالخارج، قائلاً: "في الفترة الماضية لدينا أزمة كبيرة للغاية ولا زالت مستمرة منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق 'تليفوني' في يناير عبر المنظومة الجديدة، وأعلن حينها أنه لن يتم التطبيق بأثر رجعي، وما حدث أنه بدأ التطبيق بأثر رجعي في إبريل، ثم تم إيقاف تليفونات في شهر يوليو، ومرة ثالثة في أكتوبر الماضي".

صدمة.. نقيب أطباء الأسنان يكشف موقف خريجي 2023 من التكليف

علق الدكتور حسين عبد الهادي حسين، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، على موقف دفعة 2023، من التكليف، وقال إن وزير الصحة شكل لجنة خاصة لمتابعة عملية حصر أعداد خريجي طب الأسنان، وحتى الآن لم تكشف الوزارة عن أي بيانات أو أرقام تم الوصول إليها.



رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه

توجّه الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب صدور قرار تعيينه ضمن الأعضاء المعيّنين في مجلس الشيوخ، مؤكّدًا أن هذه الثقة تمثّل مسؤولية وطنية كبيرة ودافعًا لمزيد من العمل لخدمة الدولة المصرية.

عمرو أديب يعلق على مجازر السودان: بتشوف الد م بالقمر الصناعي

تساءل الإعلامي عمرو أديب، لماذا الحروب في العالم العربي قذرة، معقبا: "ليه الحرب اللي في السودان؟ والتعذيب بطريقة فاجرة والقتل بقذارة للأطفال والسيدات".



القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القاهرة تعود إلى رونقها من جديد مع عودة الفسطاط بعد تطويرها، قائلاً: «الدولة تبذل جهد هائل وكبير، الدولة مش بترمي فلوس في الأرض، الرئيس السيسي وعد بالتطوير، أهو مفيش حتة مفيش فيها تطوير».

متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو

عرض الإعلامي سيد علي، مشكلة على المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لمواطن يعاني والده من أزمة قلبية ولم يجد من يستقبله في المستشفيات منذ 4 أيام.

من العشوائية إلى المساحات الخضراء.. أحمد موسى يتغنى بتطوير الفسطاط.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا واضحًا بتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منطقة تلال الفسطاط قبل التطوير كانت تُعد أكبر مقلب للقمامة والمخلفات في القاهرة.

الفريق أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الحديث مع مختلف التوكيلات البحرية والخطوط الملاحية للعودة على العبور من خلال قناة السويس من جديد بعد التوصل لاتفاق شرم الشيخ بشأن غزة ".

تل أبيب تربط إعادة الإعمار بنزع السلاح.. وأنباء عن تحرك أمريكي لتسريع التفاهمات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن تل أبيب لن تسمح ببدء أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه بالكامل، معتبرًا أن تحقيق هذا الشرط يشكل أساسًا لأي ترتيبات مستقبلية في القطاع.