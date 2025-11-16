قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»
كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»
القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور
مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون
يارتني ما سبت ايديها.. تركت يد والدتها ليخطفها ذئب في محل وينهي برائتها
أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط
ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟
سعر أقل عيار ذهب اليوم 16-11-2025
الحضري: الأداء أولًا قبل النتائج.. وودية الجزائر خطوة لبناء منتخب قوي لكأس العرب 2025
فيريرا يمهل الزمالك 10 أيام قبل شكواه في فيفا والنادي يتجاهل وكيله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق.. وزير الصحة يوضح
نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وجود أي نقص في حقن الأنسولين، مؤكدًا أن مصر بها ثلاث شركات محلية لإنتاج الانسولين، وأن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بشكل كامل دون أي عجز.

شعبة الاتصالات: 51 ألف هاتف محمول تعرض للإيقاف خلال أكتوبر الماضي
أجاب المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب ارتفاع أسعار المحمول في مصر مقارنة بالخارج، قائلاً: "في الفترة الماضية لدينا أزمة كبيرة للغاية ولا زالت مستمرة منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق 'تليفوني' في يناير عبر المنظومة الجديدة، وأعلن حينها أنه لن يتم التطبيق بأثر رجعي، وما حدث أنه بدأ التطبيق بأثر رجعي في إبريل، ثم تم إيقاف تليفونات في شهر يوليو، ومرة ثالثة في أكتوبر الماضي".

صدمة.. نقيب أطباء الأسنان يكشف موقف خريجي 2023 من التكليف
علق الدكتور حسين عبد الهادي حسين، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، على موقف دفعة 2023، من التكليف، وقال إن وزير الصحة شكل لجنة خاصة لمتابعة عملية حصر أعداد خريجي طب الأسنان، وحتى الآن لم تكشف الوزارة عن أي بيانات أو أرقام تم الوصول إليها.


رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
توجّه الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب صدور قرار تعيينه ضمن الأعضاء المعيّنين في مجلس الشيوخ، مؤكّدًا أن هذه الثقة تمثّل مسؤولية وطنية كبيرة ودافعًا لمزيد من العمل لخدمة الدولة المصرية.

عمرو أديب يعلق على مجازر السودان: بتشوف الد م بالقمر الصناعي

تساءل الإعلامي عمرو أديب، لماذا الحروب في العالم العربي قذرة، معقبا: "ليه الحرب اللي في السودان؟ والتعذيب بطريقة فاجرة والقتل بقذارة للأطفال والسيدات".


القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
أكد الإعلامي أحمد موسى أن القاهرة تعود إلى رونقها من جديد مع عودة الفسطاط بعد تطويرها، قائلاً: «الدولة تبذل جهد هائل وكبير، الدولة مش بترمي فلوس في الأرض، الرئيس السيسي وعد بالتطوير، أهو مفيش حتة مفيش فيها تطوير».

متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
عرض الإعلامي سيد علي، مشكلة على المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لمواطن يعاني والده من أزمة قلبية ولم يجد من يستقبله في المستشفيات منذ 4 أيام.

من العشوائية إلى المساحات الخضراء.. أحمد موسى يتغنى بتطوير الفسطاط.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا واضحًا بتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منطقة تلال الفسطاط قبل التطوير كانت تُعد أكبر مقلب للقمامة والمخلفات في القاهرة.

الفريق أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميا
أكد  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الحديث مع مختلف التوكيلات البحرية والخطوط الملاحية للعودة على العبور من خلال قناة السويس من جديد بعد التوصل لاتفاق شرم الشيخ بشأن غزة ".

تل أبيب تربط إعادة الإعمار بنزع السلاح.. وأنباء عن تحرك أمريكي لتسريع التفاهمات
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن تل أبيب لن تسمح ببدء أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه بالكامل، معتبرًا أن تحقيق هذا الشرط يشكل أساسًا لأي ترتيبات مستقبلية في القطاع.

الأنسولين وزير الصحة الاتصالات شعبة الاتصالات نقيب أطباء الأسنان الرئيس السيسي عمرو أديب

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

سلسلة Redmi 15

وحش البطارية يصل مصر.. «شاومي» تطلق سلسلة Redmi 15 رسميًا بأسعار تنافسية تهز الفئة الاقتصادية

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية تم بيعها بهذا السعر تنافس عليها 7 أشخاص ‏

كيا وهيونداي

اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

