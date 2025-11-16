أقل سعر دولار اليوم 16-11-2025

استقر سعر أقل دولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-11-2025 داخل البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر

وبلغ آخر تحديث مسجل لسعر أقل دولار اليوم مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه داخل في بنوك "أبو ظبي التجاري، الإسكندرية".

استقرار الدولار

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات اليوم على مستوى البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

ثبات الدولار

أظهرت حركة السوق ثباتا في سعر الدولار أمام الجنيه منذ نهاية الخميس الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم.

تحركات الدولار

في آخر تداول لسعر الدولار تراجعت قيمته أمام الجنيه بمقدار 14 قرشا على الأقل داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي التجاري، الإسكندرية".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، الصادرات، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك " أبو ظبي الأول، HSBC، بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، نكست، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، قناة السويس".

معدل التضخم

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم في مصر على أساس شهري بنسبة 2% بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ 0.7%، ومقابل 1.5% خلال سبتمبر من العام الجاري، بزيادة تبلغ 0.5%.

وكشفت نشرة البنك المركزي بشأن التضخم عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي 12.1% في أكتوبر الماضي، مقابل 11.3% في سبتمبر السابق له بزيادة تبلغ 0.8%.

وسجل معدل التغير الشهري، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ أقل من أسبوع، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.